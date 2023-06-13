Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Меркурий в Близнецах дает возможность осуществить многие планы

Овны

Держитесь, первый рабочий день после трех выходных - он трудный самый! Готовьтесь много общаться вживую и онлайн, переписываться, заниматься документами.

Тельцы

Приятные перемены в финансах: Меркурий за выходные успел перейти в ваш денежный сектор. Будьте активны, ищите выгодные предложения и хорошие заработки.

Близнецы

Пока мы отдыхали, Меркурий - правящая планета - вошла в ваш знак. До 27 июня у вас будет время запустить личные проекты, заняться самопиаром и рекламой.

Раки

Ближайшие две недели вам следует провести тихо и незаметно, не демонстрируя свою жизнь в социальных сетях. Можно заниматься духовными практиками, изучать эзотерику.

Львы

Меркурий в Близнецах дает возможность осуществить многие планы - действуйте! Особенно удачными будут дела, связанные с публичностью, социальными сетями.

Девы

Лето только началось, так что вы еще успеете отдохнуть, а сейчас надо поработать! До конца июня у вас блестящие перспективы в карьере, бизнесе, самопродвижении, учебе.

Весы

Меркурий в родственном для вас знаке Близнецов дает поддержку в учебе, преподавательской деятельности, юриспруденции. Поторопитесь, надо успеть к двадцать седьмому июня!

Скорпионы

Вы можете заняться страховками, кредитами, алиментами, социальными пособиями. На все про все у вас две недели – все это время вас будет поддерживать Меркурий.

Стрельцы

Меркурий в противоположном знаке активизирует все ваши союзы и партнерства. Это реальная возможность объясниться, расставить все точки над i и достичь гармонии.

Козероги

У вас ускорятся процессы, связанные с деловой сферой. Вы получите долгожданный ответ, документ, возможность поменять график работы на более удобный.

Водолеи

Воздушные знаки до 27 июня получают небесного покровителя - планету Меркурий. Легкость, адаптивность, предприимчивость и чувство юмора будут при вас.

Рыбы

У вас дома зазвучат новые голоса, музыка, появятся гости или родственники, наемные работники. Наступает прекрасное время для перемен, связанных с жильем.

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