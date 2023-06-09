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На Гавайях снова начал извергаться вулкан Килауэа

09:51
  • пятница
  • 09 июня 2023

Огнедышащая гора отдыхала с марта

На Гавайях снова начал извергаться вулкан Килауэа - один из самых активных в мире. Он расположен на крупнейшем острове архипелага, передает "ТВ Центр".

Огнедышащая гора отдыхала с марта, сейчас над ней опять поднимается столб серого дыма. Из жерла бьют фонтаны раскаленной лавы. Однако они не покидают область кратера.

На островах объявлен высший уровень авиационной опасности. Об эвакуации населения речи пока не идет. Последний раз она проводилась в 2018 году, тогда в результате извержения были разрушены свыше 700 домов.

В местных верованиях Килауэа считается местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов.

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Вулкан Килауэа
Вулкан Килауэа
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