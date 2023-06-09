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Bloomberg: Пентагон готовит пакет помощи Украине на 2 млрд долларов

09:18
  • пятница
  • 09 июня 2023

США продолжают накачивать Украину оружием

Американские власти планируют в пятницу, 9 июня, объявить о выделении очередного транша военной помощи для украинской армии. Его стоимость, по словам источников Bloomberg, будет превышать 2 млрд долларов.
Пентагон вскрыл поставки неисправного вооружения на Украину

Предполагается, что на эти средства купят пусковые установки и ракеты для зенитного комплекса Hawk, а также приобретут два типа усовершенствованных ракет для системы ПВО Patriot.

Официальное подтверждение этой информации пока не поступало.

Тем временем глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес признал, что запасы вооружений для передачи Украине иссякают как у Великобритании, так и у стран Евросоюза. Страны, помогающие Киеву, вынуждены покупать больше вооружений, так как уже не могут позволить поставки из собственных национальных резервов.

Уже стало известно о проблемах с поставкой Украине ракет для F-16. В Лондоне заявили: западные страны не знают, кто будет поставлять Украине ракеты класса "воздух-воздух" для истребителей F-16.

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