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Трампу предъявили обвинения в хранении секретных документов

09:40
  • пятница
  • 09 июня 2023

По завершении срока президентских полномочий он должен был сдать все бумаги в архив

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения в хранении секретных документов, которые нашли у него во время обыска в августе 2022 года.

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По данным источников The New York Times, в обвинении бывшего президента США будет семь эпизодов, в том числе неправомерное хранение секретных документов, ложь под присягой и сговор с целью помешать правосудию.

Трампу надлежит сдаться правоохранительным органам по этому делу во вторник, 13 июня, тогда и будет оглашено официальное обвинение.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал следственные действия, которые велись правоохранительными органами в его имении. Он заявил, что при обыске у него ФБР не нашли секретных документов.

По утверждению политика, "многие из так называемых документов, изъятых "гестапо" в Мар-а-Лаго, в отличие от "нерейдов у Байдена", были дешевыми и самыми обычными папками со словами "материалы для президента", "конфиденциально", "секретно" или другими штампами на обложке". Внутри этих папок, как уверяет Трамп, никаких секретных бумаг не было.

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