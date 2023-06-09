Число подтопленных домов в Херсонской области превысило 22 тысячи

Подтопление началось после разрушения плотины Каховской ГЭС

Количество жилых домов, которые оказались подтопленными в результате прорыва плотины на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, увеличилось почти до 22,3 тысячи. Об этом в пятницу, 9 июня, рассказали в экстренных службах региона.

Подтоплены жилые дома в 17 населенных пунктах. При этом уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра — до 10 метров, сообщает ТАСС.

Вечером 8 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что число эвакуированных жителей территорий, затопленных в результате разрушения Каховской ГЭС, достигло 5 тысяч человек, 178 из них – дети. Около тысячи человек из общего числа эвакуированных находятся в пунктах временного размещения. При подтоплении после разрушения станции госпитализированы 62 человека, известно также о пяти погибших.

Сальдо заверил, что основной пик подъема воды уже пройден. К определению масштабов ущерба власти региона приступят после того, как вода спадет и даст возможность проводить оценочные работы.

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