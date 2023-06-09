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Байден "повысил" британского премьера в должности

10:18
  • пятница
  • 09 июня 2023

Престарелый президент США снова оконфузился

Президент США Джо Байден снова стал героем социальных сетей благодаря очередной оговорке. Пожилой политик, принимая в Вашингтоне главу британского правительства Риши Сунака, назвал его "мистером президентом".
Нелепое падение Байдена стало хитом соцсетей

Сунак явно смутился, не понимая, как на это реагировать. Байден попытался отшутиться, заявив, "господин президент, я только что повысил вас", пишет The Daily Express.

Президент США, которому в ноябре исполнится 81 год, регулярно допускает оговорки и нелепости. Летом 2022 года во время выступления на саммите в Саудовской Аравии он заявил, что чтит "эгоизм американских солдат" на Ближнем Востоке, перепутав слова selfishness (эгоизм) и selflessness (самоотверженность).

Во время одного из брифингов в Белом доме Байден перепутал российский город Херсон и иракский город Эль-Фаллуджа, а также не смог выговорить слово "апокалиптический", говоря о возможности применения ядерного оружия в мире.

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