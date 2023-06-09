Байден "повысил" британского премьера в должности

Престарелый президент США снова оконфузился

Президент США Джо Байден снова стал героем социальных сетей благодаря очередной оговорке. Пожилой политик, принимая в Вашингтоне главу британского правительства Риши Сунака, назвал его "мистером президентом".

Сунак явно смутился, не понимая, как на это реагировать. Байден попытался отшутиться, заявив, "господин президент, я только что повысил вас", пишет The Daily Express.

Президент США, которому в ноябре исполнится 81 год, регулярно допускает оговорки и нелепости. Летом 2022 года во время выступления на саммите в Саудовской Аравии он заявил, что чтит "эгоизм американских солдат" на Ближнем Востоке, перепутав слова selfishness (эгоизм) и selflessness (самоотверженность).

Во время одного из брифингов в Белом доме Байден перепутал российский город Херсон и иракский город Эль-Фаллуджа, а также не смог выговорить слово "апокалиптический", говоря о возможности применения ядерного оружия в мире.

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