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ВСУ в ходе наступления увязли в лесопосадках

11:41
  • пятница
  • 09 июня 2023

Боевики избегают прорываться по полям

Серая зона на Артемовских флангах. По одну сторону леса - позиции российских десантников. По другую - националистов. Между ними меньше километра. За этот клочок земли сегодня идут ожесточенные бои.
Попытка наступления ВСУ сорвана: репортаж корреспондента "ТВ Центра" с передовой

Короткая передышка между артиллерийскими дуэлями. Десантники выгоняют в поле мотовездеходы и БМП. Начинается охота за минометным расчетом. Где он - уже известно. Вычислили во время боя. Боевая машина дает длинную очередь. Следом в опорный пункт влетает снаряд ПТУРа. Попадание - точно в траншею. Выстрелом разнесло минометную позицию. А заодно и пулеметную точку. Несколько боевиков ранены. Горят ящики с боекомплектом. Попытка националистов подготовиться к новой атаке на артемовском участке сорвана. Как, впрочем, и по всему донецкому фронту.

Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки "Юг": "Отбито три атаки противника на лисичанском и пять атак на александро-калиновском направлениях, уничтожено три боевые машины пехоты. Артиллерией группировки также уничтожены блиндаж и склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Белая гора".

Всю ночь не прекращались накаты ВСУ в Запорожской области. Российские военные в активной обороне. Под город Орехов, где идут самые тяжелые бои, противник перебросил элитные подразделения Главного управления разведки и подготовленные натовскими инструкторами расчеты ударных беспилотников. Сейчас по этому квадрату без остановки работают батареи "Градов".

Сегодня, говорят командиры, важно как можно сильнее потрепать второй эшелон ВСУ, где Киев собирает все возможные резервы. И не дать ему сформировать основной ударный кулак.

На передовой боевики основательно увязли в лесопосадках. Российские дивизионы бьют так, что головы не поднять. В прицелах все, что может достать реактивная установка. Команды поддержать огнем приходят постоянно. За четыре дня безуспешных атак боевики потеряли до 300 единиц бронетехники, автомобилей и пушек.

Уже очевидно - ВСУ избегают прорываться по полям. Все заминированы. Остаются только дороги. Нашим это на руку. Можно с расстояния контролировать передвижение резервов. Накануне авиация уничтожила две колонны с польскими наемниками.

Боевики пытаются накрыть окопы мотострелков залпами HIMARS. Но спутниковый сигнал GPS тут же глушат наши системы радиоэлектронной борьбы. Ракеты теряют целеуказание. А вдоль всей линии фронта сосредоточено такое количество ПВО, что натовские снаряды уничтожают еще на подлетах к передовой. 

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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