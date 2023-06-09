В Белом доме опасаются ошибок украинской армии

Под угрозой - репутация Байдена

За три дня активных боевых действий потери украинской армии достигли катастрофических значений. Заокеанские патроны президента Зеленского раздают циничные интервью. Мол, гибель украинских солдат была ожидаема при активизации боёв. Это заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Сам Джо Байден комментировать последние события в зоне боевых действий отказался. Был занят переговорами с премьер-министром Великобритании.

Риши Сунак впервые прибыл с визитом в Вашингтон и пообещал, что страны-союзники по НАТО "будут работать рука об руку". Залог "безопасности для всех", судя по всему, заключается в накачивании оружием Украины. Обозреватели издания Politico предположили, что дальнейшая военная и финансовая поддержка Киева будут зависеть от результатов контрнаступления ВСУ. Авторы уточнили, что если Украина не оправдает ожиданий, то поддержка может иссякнуть, и это приведет к призывам о дипломатическом урегулировании конфликта.

В администрации американского президента опасаются, что любые ошибки украинской армии могут дать возможность республиканцам из Конгресса свести к нулю любые попытки увеличения расходов на оборону. Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что министерство обороны США готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму 2 миллиарда долларов. Пентагон планирует выделить деньги на закупку ракетных пусковых установок Hawk и ракет для системы ПВО Patriot.

Предыдущий пакет военной помощи Вашингтон выделил Киеву в мае. Успех контрнаступления стал бы еще одной победой во внешней политике Байдена, ведь внутри США набирает обороты скандал о взятках. В эфире телеканала Fox News Digital подняли тему о том, что Джо Байден еще в должности вице-президента якобы получил 5 миллионов долларов от руководителя украинской газовой компании, где его сын Хантер Байден входил в совет директоров. Эту информацию ФБР сообщил конфиденциальный источник.

Данные указывают на преступную схему, которая предполагала влияние на политические решения США. Байден назвал "небылицей" звучащие со стороны республиканцев утверждения о своем предполагаемом участии в коррупционной деятельности. Однако конгрессвумен Марджори Тейлор Грин не исключила, что для президента все закончится импичментом.

Что до бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, то его снова вызвали в суд по семи пунктам обвинения. На этот раз - в связи с хранением секретных материалов. Трамп заявил о своей невиновности и разнес в пух и прах политику Байдена, добавив, что страна пребывает в "серьезном и стремительном упадке".

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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