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Во Владивостоке борются с последствиями мощных ливней

11:53
  • пятница
  • 09 июня 2023

В городе введен режим ЧС

Тропический ливень погрузил Владивосток под воду. Пик мощных осадков пришелся на конец рабочего дня. Сильные потоки в прямом смысле сбивали пешеходов с ног. Преодолеть водные преграды на автомобиле тоже получалось не у всех. Машины тонули по капот и стояли без движения.  Пассажиры даже в автобусах ехали почти по колено в воде. Осадки просто сносили асфальт на дорогах.

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Прокуратура организовала проверку - выясняют, по чьей вине асфальт уплыл слишком быстро. Чтобы справиться с потопом, дорожные службы открывали ливневки, люки. К утру вода с дорог сошла, но оставля мусор, наносы земли, камней. На некоторых улицах сошли сели. Последствия непогоды устраняют сейчас в круглосуточном режиме.

За сутки во Владивостоке выпало 110 миллиметров осадков. Это больше месячной нормы. Зонтики не защищают от такого дождя. Ливни сопровождает порывистый ветер, который обваливает даже деревья. В Приморье продолжает действовать штормовое предупреждение.

Сильные дожди оставили без дорожного сообщения населенные пункты в Пограничном и Октябрьском районах. Реки вышли из берегов, и из-за переливов на дорогах транспорт проехать не может.

По прогнозам, вода будет еще пребывать. Поэтому дорожные службы пока не могут приступить к восстановительным работам. По словам синоптиков, в ближайшее время сильные осадки и штормовой ветер ожидаются в южных районах края.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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Последствия сильного ливня во Владивостоке
Последствия сильного ливня во Владивостоке
Последствия сильного ливня во Владивостоке
Последствия сильного ливня во Владивостоке
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