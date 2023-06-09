Собянин: Москва подготовила более 100 тематических мероприятий ко Дню России

Концерты пройдут в Сокольниках, Музеоне и многих других столичных парках

Более ста мероприятий запланировано в Москве в праздничные выходные. Об этом рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Так, в музее-заповеднике "Коломенское" состоится уже традиционный музыкальный фестиваль "Россия". Гостей ждут театральные постановки и увлекательные мастер-классы.

В парке "Зарядье" стартует киномарафон "Они сражались за Родину". Перед сеансами известные актеры, режиссёры и журналисты расскажут о том, как снимались фильмы, и об их героях.

Масштабная программа на ВДНХ - в павильонах лекции, мастер-классы и экскурсии. А 12 июня - гостей ждет праздник "Вся Россия за один день". Концерты пройдут в Сокольниках, Музеоне и многих других столичных парках.

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