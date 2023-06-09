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В музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка "Семья - душа России"

15:18
  • пятница
  • 09 июня 2023

Представлены там, в частности, шедевры из коллекций государственных музеев

Выставка "Семья - душа России" открылась в музее-заповеднике "Царицыно". Представлены не только шедевры из коллекций государственных музеев, но и работы победителей одноименного конкурса, сообщает "ТВ Центр".

Полотна, написанные известными художниками 19-го века, соседствуют с картинами современных живописцев, а также детскими рисунками.

Любовь, забота, уважение к старшим, роль семьи - эти темы объединили авторов, разделенных веками. Жюри отобрало победителей в двух номинациях: "Профессиональные художники" и "Студенты".

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