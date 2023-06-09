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Состоялся финальный матч хоккейных студенческих команд Москвы и Подмосковья

11:56
  • пятница
  • 09 июня 2023

Победу одержали студенты РЭУ Плеханова

На льду Малой арены ЦСКА состоялся финальный матч студенческих команд Москвы и Московской области, сообщает "ТВ Центр".

За звание лучшего хоккейного коллектива в дивизионе "Магистр" боролись учащиеся Российского экономического университета и МГТУ имени Баумана.

Всего дивизиона три, а команд-участниц - больше 30. Чтобы дойти до финала, каждая из них провела по 20 матчей. Днем хоккеисты учились, а ночью упорно тренировались.

В итоговом противостоянии убедительную победу со счетом 10:2 одержали студенты РЭУ Плеханова.

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Матч студенческих команд по хоккею
Матч студенческих команд по хоккею
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