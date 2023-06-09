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В Якутии мужчина вызволил из смертельной ловушки десятки зайцев

11:57
  • пятница
  • 09 июня 2023

Жители прозвали спасителя ушастых Дедом Мазаем

Собирались на рыбалку, а поймали десяток зайцев. Но вернее сказать - спасли. На видеокадрах не видно лица героя. В интернете якутского Деда Мазая - видимо, по аналогии с персонажем Некрасова - называют пенсионером. Но на самом деле ему всего 26. Зовут - Роберт Болтунов.

О произошедшем он рассказывает бесхитростно: "Тут с братом поехали на рыбалку и увидели штук десять зайцев - они на льдине все сидели и не знали, как выбраться. Я по профессии ветеринар".

Схватить пугливого зверька, завернуть в ткань, осторожно доставить в лодке на берег. Ушастые вырываются и выглядят очень потрепанно. Но это просто период линьки – еще не все успели сменить шкурку с зимней на летнюю. А вот период половодья таит смертельную опасность.

"Каждый год у нас в июне идет ледоход на реке Омолой, река бывает поднимается на 5-6 метров. Животные оказываются в ловушке, и без помощи они обычно тонут", - говорит Роберт.

Село Хайыр находится на берегу реки - похожую картину здесь видят каждый год. Поэтому как действовать, вопросов не возникает. А четвероногим, что все же попадают в водную ловушку, остается лишь ждать. Глядишь и появится кто-то на старенькой лодке. 

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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