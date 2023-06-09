Украина допустила возможность переговоров с Россией

Но при одном условии

Власти Украины допустили проведение мирных переговоров с Россией при изменении целей специальной военной операции (СВО).

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на форуме "Диалоги о восстановлении Украины". По его словам, Киев способен "жить мирно со всеми соседями", а цель России – денацификация и демилитаризация Украины – говорит о ее планах ""стереть нацию украинскую с лица земли".

Если Москва изменит цели СВО, то с ней можно будет разговаривать, отметил министр. Перед началом переговоров Россия должна предоставить доказательства того, что она способна мирно соседствовать с Украиной.

"Необходимо определить, изменились ли цели СВО, и только после этого можно будет искать зону возможного согласия и начала мирных переговоров", - передает слова Резникова украинское издание NV.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что Россия может цели операции из-за "смены реальных обстоятельств", сообщает РБК. При этом с Украиной будет сложно договориться, если значительная ее часть не пройдет "демилитаризацию", а также если страна все-таки войдет в НАТО и ЕС.

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