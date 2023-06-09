ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина допустила возможность переговоров с Россией

10:26
  • пятница
  • 09 июня 2023

Но при одном условии

Власти Украины допустили проведение мирных переговоров с Россией при изменении целей специальной военной операции (СВО).

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на форуме "Диалоги о восстановлении Украины". По его словам, Киев способен "жить мирно со всеми соседями", а цель России – денацификация и демилитаризация Украины – говорит о ее планах ""стереть нацию украинскую с лица земли".

Если Москва изменит цели СВО, то с ней можно будет разговаривать, отметил министр. Перед началом переговоров Россия должна предоставить доказательства того, что она способна мирно соседствовать с Украиной.

"Необходимо определить, изменились ли цели СВО, и только после этого можно будет искать зону возможного согласия и начала мирных переговоров", - передает слова Резникова украинское издание NV.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что Россия может цели операции из-за "смены реальных обстоятельств", сообщает РБК. При этом с Украиной будет сложно договориться, если значительная ее часть не пройдет "демилитаризацию", а также если страна все-таки войдет в НАТО и ЕС.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Алексей Резников
Алексей Резников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.