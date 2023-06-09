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Появились сообщения о шестой жертве разрушения Каховской ГЭС

10:35
  • пятница
  • 09 июня 2023

Официально объявлено о пяти погибших

Количество погибших в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) выросло в России до шести. Об этом в пятницу, 9 июня, рассказали в экстренных службах Херсонской области.
Путин созвонился с руководством Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

По словам собеседника РИА Новости, обнаружено тело еще одно жертвы — это женщина 1939 года рождения.

Ранее в экстренных службах Херсонской области сообщали, что количество жилых домов, которые оказались подтопленными в результате прорыва плотины на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, увеличилось почти до 22,3 тысячи. Подтоплены жилые дома в 17 населенных пунктах.

В Кремле отметили самоотверженность спасателей, работающих в зоне подтопления. Спикер Кремля Дмитрий Песков указал, что сложность работы спасателей заключается в том, что в целом ряде мест им приходится работать в условиях продолжающихся обстрелов со стороны Украины.

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