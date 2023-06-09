Беспилотник врезался в многоэтажку в Воронеже

Есть пострадавшие

Беспилотник врезался в многоэтажный дом в Воронеже.

Инцидент произошел на улице Белинского. По предварительным данным, пострадали два человека. В результате атаки дрона в жилом доме пробита стена и разрушены балконы.

Информацию подтвердили местные власти. Губернатор Воронежской области Александр Гусев держит ситуацию на личном контроле.

"На улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. Подробности позднее", - написал он в своем telegram-канале.

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