Киев отказывается признать Крым российским

Украина вернет себе Крым, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По заверениям чиновника, это произойдет, пока еще "будет тепло".

В интервью украинским СМИ, выдержки из которого приводит РИА Новости, Юсов уточнил, что речь идет лишь о прогнозах, причем "коррективы происходят". Однако, по его утверждению, "общая оценка остаётся без изменений — Украина вернет Крым".

Конкретные даты Юсов называть отказался, списав это на то, что "сейчас идет активная фаза действий сил обороны и продолжение оборонной операции".

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации по результатам референдумов 2014 года. Украина и Запад отказываются признать легитимность плебисцитов и утверждают, что эти территории "незаконно аннексированы" Россией.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов уже обещал, что Украина "отвоюет" Крым, однако ошибся в своих прогнозах. Он уверял, что "до конца 2022 года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма", причем "не летом, а до конца весны".

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