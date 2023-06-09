ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ГУР Украины пообещали захватить Крым, пока "будет тепло"

11:00
  • пятница
  • 09 июня 2023

Киев отказывается признать Крым российским

Украина вернет себе Крым, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По заверениям чиновника, это произойдет, пока еще "будет тепло".
В небе над Крымом сбиты 5 беспилотников

В интервью украинским СМИ, выдержки из которого приводит РИА Новости, Юсов уточнил, что речь идет лишь о прогнозах, причем "коррективы происходят". Однако, по его утверждению, "общая оценка остаётся без изменений — Украина вернет Крым".

Конкретные даты Юсов называть отказался, списав это на то, что "сейчас идет активная фаза действий сил обороны и продолжение оборонной операции".

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации по результатам референдумов 2014 года. Украина и Запад отказываются признать легитимность плебисцитов и утверждают, что эти территории "незаконно аннексированы" Россией.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов уже обещал, что Украина "отвоюет" Крым, однако ошибся в своих прогнозах. Он уверял, что "до конца 2022 года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма", причем "не летом, а до конца весны".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Севастополь
Севастополь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.