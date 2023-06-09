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Посол России призвал не ждать возобновления взаимодействия с Грецией

11:20
  • пятница
  • 09 июня 2023

Она внесена в перечень недружественных России государств

Возобновление двустороннего взаимодействия между Москвой и Афинами в ближайшее время не предвидится. Такое заявление сделал в пятницу, 9 июня, российский посол в Греции Андрей Маслов.

Дипломат рассказал в эфире телеканала "Россия-24", что "мы исходим из того, что возобновление двустороннего взаимодействия в ближайшей перспективе ожидать не следует".

Ранее сообщалось, что Греция и Венгрия могут заблокировать принятие очередного пакета санкций Евросоюза против России, однако связано это не с улучшением отношения к Москве. Афины недовольны действиями Киева в отношении греческих компаний и грозят применить право вето при обсуждении очередных рестрикций, если украинские власти не исключат эти компании из своих черных списков.

При этом Афины объявили о готовности передать Киеву базирующиеся на острове Крит зенитно-ракетные системы С-300ПМУ-1 при условии получения на замену дополнительного числа американских комплексов противовоздушной обороны Patriot. Москва предупредила, что это нарушение российско-греческих межправительственных соглашений о военно-техническом сотрудничестве, которое приведет к последствиям.

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