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Момент падения беспилотника на жилой дом в Воронеже попал на видео

11:30
  • пятница
  • 09 июня 2023

Пострадали три человека

Жителям Воронежа удалось заснять момент падения беспилотника на многоэтажный жилой дом на улице Белинского.

По последним данным, пострадали три человека – их посекло осколками стекла. Раненым оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Жителям пострадавшего дома будет оказана необходимая поддержка.

Беспилотник упал в Воронеже утром 9 июня. Дом получил повреждения: у него пробита стена и разрушены балконы. На месте работают спецслужбы, губернатор Воронежской области Александр Гусев держит ситуацию на личном контроле.

По данным СМИ, дрон летел в сторону авиационного завода на улице Циолковского, его начали глушить РЭБ.В результате беспилотник сбился с пути и врезался в дом. Также не исключено, что БПЛА целился в здание УФСБ по области, расположенное в 300 метрах от взрыва.

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