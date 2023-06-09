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МИД России предупредил о плане Запада сделать Молдавию "второй Украиной"

11:41
  • пятница
  • 09 июня 2023

Западные страны настраивают Кишинев против Москвы

Запад безответственно и близоруко присматривает Молдавию на роль "второй Украины". Такое заявление сделал в пятницу, 9 июня, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
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Как отметил дипломат в эфире телеканала "Россия 24", нынешнее молдавское руководство в этом активно участвует.

Ранее в российском МИД предупредили, что введенные Вашингтоном санкции против семи россиян и одной компании – якобы причастных к дестабилизации обстановки в Молдавии – не останутся без ответа. В Москве отмечают причудливость фантазий тех, кто формулирует в американской администрации санкционную политику.

В посольстве России в Вашингтоне также указывали на стремление Запада поссорить нашу страну с соседями. Дипломаты подчеркнули, что подобные действия "вызывают все большее отторжение у тех, кто пытается выстроить по-настоящему независимый внешнеполитический курс, защищенный от вмешательства во внутренние дела".

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