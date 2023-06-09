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Бельгия продолжит поставки оружия Киеву

12:00
  • пятница
  • 09 июня 2023

Власти страны расследуют факты его применения для атак на Россию

Бельгия пока не собирается прекращать поставки вооружений и военной техники Украине. Такое заявление сделали в пятницу, 9 июня, в бельгийском Министерстве обороны.
Украину ждут неприятности из-за использования бельгийского оружия под Белгородом

В ведомстве пояснили, что до сих пор ожидают официального ответа Киева по вопросу использования украинскими диверсантами бельгийских винтовок при нападении на Белгородскую область.

Однако до получения ответа и выяснения всех обстоятельств Бельгия продолжит снабжать Украину оружием, цитирует заявление бельгийского Минобороны ТАСС.

В мае на территорию Белгородской области России проникла диверсионно-разведывательная группа. Кадры, запечатлевшие диверсантов, подтвердили, что они использовали для атаки на россиян оружие, поставляемое Киеву Западом.

После этого министр обороны Бельгии Людивин Дедондер направила своему украинскому коллеге Алексею Резникову запрос для прояснения ситуации относительно использования бельгийского оружия для атак на Россию, но ответа до сих пор нет.

Посол Бельгии Марк Михильсен был вызван в МИД России. Ему заявили решительный протест из-за применения оружия бельгийского производства украинскими военными в Белгородской области. При этом бельгийский дипломат повторил позицию Брюсселя, согласно которой поставляемое Бельгией оружие можно применять "в целях обороны украинской территории".

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