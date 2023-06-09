Хуснуллин заявил о запасах воды в Крыму на 500 дней

Все водохранилища заполнены

Запасов воды Крыму хватит на 500 дней, все водохранилища полуострова заполнены водой.

Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, комментируя ситуацию с Северо-Крымским каналом

"Ситуация, сложившаяся в результате разрушения конструкций Каховской ГЭС, не повлияет на водоснабжение Крыма", - заявил он журналистам (цитата по газете "Известия").

Ранее в Кремле заявили, что одна из целей украинской атаки на Каховскую гидроэлектростанцию – лишить Крым воды. В настоящий момент определенный запас прочности по водоснабжению Крыма есть, местные власти сделали все возможное по обеспечению гарантированного водоснабжения и без Северо-Крымского канала.

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