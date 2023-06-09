На станции "Лианозово" салатовой ветки метро начался монтаж алюминиевых панелей

Всего будет размещено 222 элемента отделки

Стартовали работы по монтажу алюминиевых панелей на платформенном участке станции "Лианозово" участка продления Люблинско-Дмитровской линии (ЛДЛ) метро. Об этом в пятницу, 9 июня, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Заммэра уточнил, что всего будет размещено 222 элемента отделки размером 4,5 на 1,5 метра. Нижнюю часть путевых стен облицовывают черным габбро.

На платформе алюминиевыми панелями медного оттенка облицуют 46 колонн. Дизайн-проект платформенного участка предусматривает оформление, где будут чередоваться элементы темно-серого и медного цветов. В едином стиле с платформой ведется отделка двух вестибюлей.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что у станции предусмотрено два вестибюля, уже ведутся пусконаладочные работы на эскалаторах. В южном вестибюле, примыкающем к существующему подземному пешеходному переходу под Дмитровским шоссе, завершается монтаж систем вентиляции и водоснабжения. В северном, который ведет к Дубнинской улице и платформе МЦД-1, приступили к работам по установке вентиляции.

В вестибюлях стены будут отделаны панелями под медь, а колонны – под нержавеющую сталь. При отделке наклонного хода эскалаторов, которые свяжут вестибюли с платформой, предполагается использовать плиты из гранатового амфиболита.

Ранее сообщалось, что последний этап строительства электродепо "Аминьевское" вышел на завершающую стадию. Это крупнейшее электродепо страны, сюда приходят поезда БКЛ. "Аминьевское" обслуживает составы Большой кольцевой линии метро и имеет 14 мест для стоянки поездов, а в планах — доведение их числа до 30. Все строительно-монтажные работы должны завершить до конца лета. 63 здания и сооружения будут полностью сданы: камеры мойки и ремонта, производственные мастерские.

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