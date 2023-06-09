В Омской области задержали экс-сотрудника ОПК за шпионаж

Ему обещали гражданство ФРГ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала бывшего сотрудника омского предприятия оборонной промышленности, который занимался шпионажем в пользу Германии.

Как удалось выяснить спецслужбе, россиянин установил контакт одним из представителей ФРГ для передачи сведений о военных объектах в обмен на помощь в получении им немецкого гражданства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

Ранее российские спецслужбы задержали шпиона и диверсанта Службы внешней разведки Украины (СВР) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он собирал информацию о сотрудниках силового блока, а также местах дислокации и передвижения Вооруженных сил Российской Федерации.

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