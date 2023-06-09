Песков: Киев продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры

Спикер Кремля прокомментировал инцидент с беспилотником в Воронеже

Попадание украинского беспилотного летательного аппарата в жилой дом в Воронеже свидетельствует о том, что украинские власти продолжают атаки на гражданскую инфраструктуру России. Такое заявление сделал в пятницу, 9 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля указал, что “эта деятельность киевского режима продолжается, мы с ней продолжаем борьбу и продолжаем специальную военную операцию”.

Песков отметил, что российские компетентные органы продолжают выяснение всех деталей произошедшего в Воронеже, сообщает "Интерфакс".

Российский лидер Владимир Путин после атаки украинских беспилотников на Москву подчеркнул, что Киев выбрал путь запугивания граждан России, что является явным признаком террористической деятельности, тем более что целью атаки были мирные объекты. При этом глава государства отметил, что российская система ПВО сработала удовлетворительно.

В ООН при этом заявили, что "недавние атаки на Москву и массированные удары, которые мы продолжаем видеть в отношении украинских городов, не идут в сравнение".

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