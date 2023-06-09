Кремль отметил недобросовестность Запада в атомной энергетике

Ради конкурентных преимуществ некоторые страны ничем не гнушаются

России уже неоднократно доводилось сталкиваться с недобросовестной конкуренцией. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение некоторых стран ввести санкции против России в атомной энергетике.

Спикер Кремля подтвердил, что это вызывает обеспокоенность Москвы, однако подчеркнул, что "мы отдаем себе отчет, что, к сожалению, целый ряд государств не гнушаются ничем в ходе конкурентной борьбы на международных рынках", сообщает РИА Новости.

Ранее эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков прокомментировал решение пяти стран "Большой семерки" "вытеснить Путина" с рынка ядерной энергетики. Эксперт указал, что "там вообще почти никаких санкций нет, кроме конкретных санкций против "Росатома", но и то они в финансовой сфере".

Юшков пояснил, что "если ты попробуешь подвинуть Россию не со своего рынка, а с какого-то другого, то возникнет дефицит и цены на ядерное топливо пойдут вверх".

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