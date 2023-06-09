Швеция допустила размещение войск НАТО до вступления в альянс

Это станет сигналом для России, заявили в Стокгольме

Швеция не исключает разрешения войскам НАТО находиться на ее территории на временной основе еще до официального вхождения страны в альянс. Об этом заявили премьер-министр Ульф Кристерссон и глава Минобороны Пол Йонсон в статье для шведской прессы.

Политики отметили, что шведское правительство приняло решение о начале подготовительных мероприятий с НАТО и отдельными членами Североатлантического альянса для обеспечения совместных операций в будущем.

Такие приготовления могут включать в себя временное размещение иностранного оборудования и персонала на шведской территории в качестве сигнала для России, цитирует выдержки из статьи "Интерфакс".

Ранее глава МИД Швеции заявил о победе президента России Владимира Путина. По словам Тобиаса Билльстрема, так можно расценивать затягивание вступления Стокгольма в НАТО. Шведский политик отметил, что любые действия участников альянса, создающие препятствия для вступления Швеции в НАТО, окажутся победой для российского лидера.

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