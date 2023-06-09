ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Швеция допустила размещение войск НАТО до вступления в альянс

12:57
  • пятница
  • 09 июня 2023

Это станет сигналом для России, заявили в Стокгольме

Швеция не исключает разрешения войскам НАТО находиться на ее территории на временной основе еще до официального вхождения страны в альянс. Об этом заявили премьер-министр Ульф Кристерссон и глава Минобороны Пол Йонсон в статье для шведской прессы.
НАТО удвоила военное присутствие в Восточной Европе

Политики отметили, что шведское правительство приняло решение о начале подготовительных мероприятий с НАТО и отдельными членами Североатлантического альянса для обеспечения совместных операций в будущем.

Такие приготовления могут включать в себя временное размещение иностранного оборудования и персонала на шведской территории в качестве сигнала для России, цитирует выдержки из статьи "Интерфакс".

Ранее глава МИД Швеции заявил о победе президента России Владимира Путина. По словам Тобиаса Билльстрема, так можно расценивать затягивание вступления Стокгольма в НАТО. Шведский политик отметил, что любые действия участников альянса, создающие препятствия для вступления Швеции в НАТО, окажутся победой для российского лидера.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Войска НАТО
Войска НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.