Будущие контрактники рассказали о своем решении защищать Родину в зоне СВО

Все пришли добровольно

Будущие контрактники рассказали журналистам о своей готовности защищать страну с оружием в руках.

Решение пойти на службу продиктовано чувством долга перед Родиной. У многих деды и прадеды – участники войны.

"Пришел я сюда добровольно, сам <…> я считаю, что пора, время пришло", - рассказал один из добровольцев.

Другие контрактники хотят быть полезными в зоне СВО и использовать свой боевой опыт.

Другой мужчина также выразил уверенность, что его боевой опыт пригодится в зоне проведения СВО.

"Я сам до этого в прошлом военнослужащий-контрактник. За плечами три контракта. Ветеран боевых действий", - рассказал мужчина.

В Едином центре на улице Яблочкова, дом 5, строение 1 находятся все службы, участвующие в процедуре отбора контрактников. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет.

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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