ВС Нидерландов отказался отменить передачу скифского золота Киеву

Коллекция принадлежит музеям Крыма

Верховный суд Нидерландов поддержал решение предыдущей инстанции по делу о судьбе скифского золота из коллекции крымских музеев и постановил передать его Украине.

ВС Нидерландов напомнил, что в ктябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что коллекция должна быть передана Украине — это решение остается в силе, сообщает "Интерфакс".

Четыре музея – Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" – направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам скифское золото для экспонирования на выставках. В Россию, в состав которой в 2014 году вошел Крым, культурные ценности так и не вернулись.

В 2014 году бывшие чиновники Министерства культуры России и их коллеги в Крыму подписывали документы, согласно которым скифское золото не было своевременно передано в состав российского музейного фонда. 26 октября 2021 года апелляционный суд в Нидерландах постановил, что Археологический музей Алларда Пирсона, где выставлялась коллекция скифского золота, должен вернуть экспонаты Украине, а не России, в состав которой вошел Крым.

Позднее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина рассказала, что принято решение обжаловать передачу скифского золота Украине в верховном суде Нидерландов.

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