В России стартовала федеральная кампания "ПРОдвижение БЕЗопасности"

Она посвящена снижению аварийности на дорогах

Федеральная социальная кампания "ПРОдвижение БЕЗопасности" создана, чтобы привлечь внимание россиян к главным факторам риска на дорогах и их профилактике. За прошедший год в нашей стране произошло 126 тысяч аварий, это на 5% ниже показателя 2021 года. Но цифры уменьшаются, а причины дорожно-транспортных происшествий не исчезают сразу.

"Мы видим, что риски связаны с неправильным поведением водителей и пешеходов. В основном сосредоточены в правилах проездов перекрестков, неправильном выборе скорости, нарушении правил проезда пешеходных переходов и отвлечении внимания. Для того, чтобы воздействовать на эту ситуацию, мы подготовили социальную кампанию", - отметил Евгений Понарьин, заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

Подобные кампании проводились и раньше. Тогда делали акцент на профилактике и предотвращении отдельных видов аварий. Проект "Продвижение БЕЗопасности" в отличие от них направлен на формирование культуры поведения на дорогах. Причем как среди водителей, так и среди пешеходов. И суть ее проста и понятна каждому.

"Суть этой кампании заключается в наглядной демонстрации в различных формах пропаганды правильного поведения на дорогах, которые предотвращают неправильный выбор скорости, отвлечение внимания", - объяснил Понарьин.

Задача кампании достучаться буквально до каждого - водителя, пешехода, пассажира. Особое внимание уделят детям и подросткам - самой уязвимой категории.

"ПРОдвижение БЕЗопасности" - часть национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Александра Панина, "ТВ Центр"

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