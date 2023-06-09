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Прокуратура проверяет инцидент с московскими школьниками на трассе

15:06
  • пятница
  • 09 июня 2023

Водитель автобуса просто высадил их и уехал

Чемоданы и сумки вдоль обочины - как импровизированное ограждение от пролетающих по трассе машин. Преподаватели отвели школьников для безопасности подальше в поле.

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Группа учащихся возвращалась с базы отдыха в деревне Голицыно в Москву. Но не доехала до пункта назначения.

"8 июня 2023 года сотрудники спецвзвода ДПС управления Госавтоинспекции УМВД России по Калужской области Пётр Чачуа и Александр Тюрин находились на маршруте патрулирования, когда на 768-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо", участок Калуга – Тула, заметили группу детей с сопровождающим их взрослыми. Граждане пояснили сотрудникам полиции, что сопровождают детей, которые отдыхали в Калужской области в Москву, но по неизвестным причинам водитель автобуса, на которым они ехали, высадил их всех на обочине и скрылся в неизвестном направлении", - сообщила Елизавета Киселева, инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей УМВД России по Калужской области.

Подробности описаны в комментариях под постом губернатора Калужской области. Одна из пользовательниц соцсети утверждает, что водитель вел машину крайне небезопасно: "Чуть не опрокинул на обочине в овраг. Его попросили снизить скорость и вести транспорт аккуратнее, так как внутри все-таки находятся люди, а не дрова. Просьба была не услышана, и школьный коллектив принял решение выйти и найти другой способ добраться до Москвы".

Водитель автобуса "Ютонг" продолжил движение в одиночестве. Вскоре его остановили инспекторы ДПС.

"При беседе с водителем у сотрудников полиции возникло подозрение, что гражданин находится в состоянии опьянения. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом", - сообщили в управление МВД по Калужской области.

Транспортная компания, в которой числится автобус, находится в Москве на улице Докукина. До приезда съемочной группы канала "ТВ Центр" здесь уже побывали дознаватели.

В отношении водителя 1966 года рождения составлен административный протокол. Основание - статья административного кодекса "Невыполнение требования о медицинском освидетельствовании". Столичных школьников доставили в Москву на другом автобусе.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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