ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье приговорили врача частной скорой к обязательным работам

15:03
  • пятница
  • 09 июня 2023

Он высадил ребенка с пневмонией из машины

В Подмосковье сегодня вынесен приговор по истории, которая произошла в марте: фельдшер частной скорой помощи высадил из машины ребенка с пневмонией, потому что мать отказались заплатить 100 тысяч рублей, передает "ТВ Центр".

Частная скорая перевозила мальчика из видновской больницы в Москву. Отец ребенка оплатил услугу, но по дороге выяснилось, что этого мало.

Получив отказ, фельдшер высадил мать с ребенком на дороге. Сегодня суд приговорил обвиняемого к обязательным работам на 240 часов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Заседание суда
Заседание суда
Видновская РКБ
Видновская РКБ
Врачи скорой помощи
Врачи скорой помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.