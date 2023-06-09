В Подмосковье приговорили врача частной скорой к обязательным работам

Он высадил ребенка с пневмонией из машины

В Подмосковье сегодня вынесен приговор по истории, которая произошла в марте: фельдшер частной скорой помощи высадил из машины ребенка с пневмонией, потому что мать отказались заплатить 100 тысяч рублей, передает "ТВ Центр".

Частная скорая перевозила мальчика из видновской больницы в Москву. Отец ребенка оплатил услугу, но по дороге выяснилось, что этого мало.

Получив отказ, фельдшер высадил мать с ребенком на дороге. Сегодня суд приговорил обвиняемого к обязательным работам на 240 часов.

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