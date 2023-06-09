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Строительство и благоустройство: Собянин провел личный прием граждан

15:10
  • пятница
  • 09 июня 2023

Москвичи задавали вопросы в том числе и по видеосвязи

Первый вопрос к мэру - по видеосвязи от Валерии Прудкой из района Молжаниново, который сейчас активно застраивается. У женщины двое детей, и она переживает, что мест в ближайшей школе "Перспектива" и детском саду недостаточно.
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"В этом году введем школу на 1100 мест. Большая школа, которая, надеюсь, закроет все потребности района. И детский сада на 350 мест - целый комплекс для детей.  этом году должна запуститься поликлиника, женская консультация для жителей. Я держу под контролем развитие Молжаниново", - ответил Сергей Собянин.

Юлия Алексеевна - председатель совета ветеранов района Марьино. Ее вопрос - о реконструкции аллеи, открытой в честь 65-летия разгрома немцев под Москвой, любимого места отдыха жителей района.

"Мы включили в программу благоустройства эту аллею. Работы там много, мы решили не просто подремонтировать, а кардинально реконструировать ее, сделать заново. Так что это будет нового качества общественное пространство", - отметил мэр.

Анастасия обратила внимание Собянина на необходимость установить светофор рядом со школой в Южном Бутове на Изюмской улице - движение там оживленное, и детям небезопасно ходить на уроки.

"Я дам поручение, насколько понимаю, там не одна школа, но и детский сад, торговый центр, перекресток. В этом месте наверняка светофор  нужен, поэтому постараемся сделать", - сказал глава города.

Кристина тоже из Южного Бутова. Ее вопрос - к освещению. Его нет улице Николая Сироткина, и в темное время суток ходить там некомфортно.

"Сделаем, чтобы вам безопасно и светло было", - заверил мэр.

На проспекте Микояна возле торгового центра "Авиапарк" нужно менять дорожное полотно.

"Эту дорогу мы в этом году отремонтируем, все сделаем", - подчеркнул Собянин.

Последний вопрос - от ректора Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Студентам и аспирантам нужна практика по профилю в столице - реконструкция и реставрация памятников.

"По мере возможностей мы помогаем восстанавливать те объекты, которые разрушены. Будем и дальше помогать", - отметил градоначальник.

Собянин добавил, что все программы благоустройства и строительства идут в соответствии с графиком. 

Александра Панина, "ТВ Центр"

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