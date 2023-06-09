Иранец пытался провезти в Москву наркотик в чайных пакетиках

Чемодан, с которым мужчина прибыл из Тегерана, заинтересовал служебную овчарку

Гражданин Ирана пытался провезти в Москву марихуану в чайных пакетиках и шейкере, передает "ТВ Центр".

Чемодан, с которым мужчина прибыл из Тегерана, заинтересовал служебную овчарку по кличке Брауни. Она учуяла подозрительный запах еще на ленте выдачи багажа.

Внутри сумки таможенники среди личных вещей обнаружили пачки чёрного чая. В 18-ти пакетиках была расфасована марихуана. Еще одну порцию таможенники нашли в бутылке для спортивных напитков.

Теперь туристу грозит до 10 лет колонии за контрабанду наркотиков.

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