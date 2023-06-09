Реставраторы восстанавливают свод одного из самых необычных павильонов ВДНХ

Работа сложная и - под самым потолком

Павильон "Поволжье" для реставраторов - самый настоящий профессиональный вызов. Редко такое бывает - здесь требуются абсолютно все существующие виды работ.

Его открыли в 1954 году. Но изящным украшением ВДНХ он был всего четыре года. Когда в стране началась борьба с архитектурными излишествами, всю красоту спрятали за примитивным фальш-фасадом из алюминиевых панелей. А невписавшуюся в новую концепцию скульптуру убрали. Изменилось и название павильона: "Поволжье" превратилось в "Радиоэлектронику".

"Радиоэлектроника была в СССР одной из важнейших передовых отраслей наряду с атомной энергетикой, космосом. И вот радиоэлектронике был посвящен этот павильон. Сюда привезли самые передовые технологии, здесь показывали первое в СССР цветное телевидение", - рассказал Павел Нефёдов, куратор музея ВДНХ.

Серьезно изменились и все внутренние интерьеры, часть декора была уничтожена. Живопись закрасили на долгих 60 лет. Ее обнаружили во время реставрационных работ, а восстанавливали по архивным материалам и фотографиям. Художники сейчас работают на лесах под самым потолком.

В павильоне четыре зала, посвященных разным городам и областям Поволжья. Главная тема - сельское хозяйство, сбор урожая. В зале Чувашии - геральдика. А вот Ульяновск. Ленинские места. Живопись выполнена на льняных холстах, наклеенных на штукатурное основание. Реставрационные работы ведутся буквально во всех пространствах павильона.

Строился он как летний, и сейчас задача - оборудовать его всеми необходимыми инженерными системами, чтобы было комфортно круглый год.

"У нас появился дополнительный этаж, мы отрыли огромное количество грунта и усилили бетонные конструкции, усилили фундамент этого здания для того, чтобы разместить все оборудование там", - отметил Игорь Пурынов, куратор департамента капитального ремонта по реставрации и приспособлению павильонов ВДНХ.

И с фасада уже видно, насколько павильон оригинален и красив. Настоящий шедевр сталинского ампира. Уже вернулись на историческое место скульптурные фигуры, восстановлены горельефы и витражи с изображением карты Поволжья и двух гидроэлектростанций - Куйбышевской и Волгоградской.

Возвращения волшебства ждать осталось недолго - к концу 2023 года все реставрационные работы в павильоне "Поволжье" планируют завершить.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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