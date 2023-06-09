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Реставраторы восстанавливают свод одного из самых необычных павильонов ВДНХ

15:31
  • пятница
  • 09 июня 2023

Работа сложная и - под самым потолком

Павильон "Поволжье" для реставраторов - самый настоящий профессиональный вызов. Редко такое бывает - здесь требуются абсолютно все существующие виды работ.

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Его открыли в 1954 году. Но изящным украшением ВДНХ он был всего четыре года. Когда в стране началась борьба с архитектурными излишествами, всю красоту спрятали за примитивным фальш-фасадом из алюминиевых панелей. А невписавшуюся в новую концепцию скульптуру убрали. Изменилось и название павильона: "Поволжье" превратилось в "Радиоэлектронику".

"Радиоэлектроника была в СССР одной из важнейших передовых отраслей наряду с атомной энергетикой, космосом. И вот радиоэлектронике был посвящен этот павильон. Сюда привезли самые передовые технологии, здесь показывали первое в СССР цветное телевидение", - рассказал Павел Нефёдов, куратор музея ВДНХ.

Серьезно изменились и все внутренние интерьеры, часть декора была уничтожена. Живопись закрасили на долгих 60 лет. Ее обнаружили во время реставрационных работ, а восстанавливали по архивным материалам и фотографиям. Художники сейчас работают на лесах под самым потолком.

В павильоне четыре зала, посвященных разным городам и областям Поволжья. Главная тема - сельское хозяйство, сбор урожая. В зале Чувашии - геральдика. А вот Ульяновск. Ленинские места. Живопись выполнена на льняных холстах, наклеенных на штукатурное основание. Реставрационные работы ведутся буквально во всех пространствах павильона.

Строился он как летний, и сейчас задача - оборудовать его всеми необходимыми инженерными системами, чтобы было комфортно круглый год.

"У нас появился дополнительный этаж, мы отрыли огромное количество грунта и усилили бетонные конструкции, усилили фундамент этого здания для того, чтобы разместить все оборудование там", - отметил Игорь Пурынов, куратор департамента капитального ремонта по реставрации и приспособлению павильонов ВДНХ.

И с фасада уже видно, насколько павильон оригинален и красив. Настоящий шедевр сталинского ампира. Уже вернулись на историческое место скульптурные фигуры, восстановлены горельефы и витражи с изображением карты Поволжья и двух гидроэлектростанций - Куйбышевской и Волгоградской.

Возвращения волшебства ждать осталось недолго - к концу 2023 года все реставрационные работы в павильоне "Поволжье" планируют завершить. 

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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Реставрация павильона "Поволжье" на ВДНХ
Реставрация павильона "Поволжье" на ВДНХ
Старое фото павильона "Поволжье" на ВДНХ
Старое фото павильона "Поволжье" на ВДНХ
Реставрация павильона "Поволжье" на ВДНХ
Реставрация павильона "Поволжье" на ВДНХ
Реставрация фасада павильона № 15
Реставрация фасада павильона № 15
Реставраторы
Реставраторы
Реставрация павильона "Поволжье" на ВДНХ
Реставрация павильона "Поволжье" на ВДНХ
Реставрация павильона "Поволжье" на ВДНХ
Реставрация павильона "Поволжье" на ВДНХ
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