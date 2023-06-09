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Дело о теракте заведено после попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже

13:26
  • пятница
  • 09 июня 2023

За атакой стоит Киев

Возбуждено дело после падения беспилотника в Воронеже
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после попадания беспилотника в жилой многоэтажный дом в Воронеже.

За атакой БПЛА стоят лица, действующие в интересах руководства Украины, сообщило ведомство в своем telegram-канале.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты СК России. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Беспилотник врезался в многоэтажку на улице Белинского утром 9 июня. Дом получил повреждения: у него пробита стена и разрушены балконы. Кроме того, обломки БПЛА упали на кровлю рядом стоящего частного дома. Пострадали три человека, госпитализация не потребовалась.

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