Премьер Польши объяснил, почему Варшава не выдворяет российского посла

Политика, по его словам, является трудным искусством выбора

В случае выдворения из Варшавы российского посла Москва предпримет ответные шаги, а это может навредить полякам, проживающим в России. Такое заявление сделал в пятницу, 9 июня, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

Политик заявил, что "мы находимся в состоянии абсолютного глубокого конфликта с Россией", на фоне которого "я сам очень часто задумываюсь над тем, как долго еще держать в Польше посла России".

Однако "политика является трудным искусством выбора", а дипломаты убеждают не выдворять российского посла, поскольку "сразу наступит ответ и мы не будем в состоянии помогать полякам, которые находятся в России", цитирует Моравецкого РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "Польша — это враждебное для нас государство". Спикер Кремля отметил, что в выборе определения для этой страны не стал бы называть Польшу недружественным государством, а пошел бы еще дальше.

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев выражал мнение, что Польша — это "бесконечно враждебное для нас образование" с имперскими амбициями. По его словам, это государство "превратится в бешеную псину, кусающую в Европе всех подряд", а когда европейские лидеры спохватятся, они придут за помощью к России.

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