Мишустин: страны ЕАЭС могут прокормить вдвое больше числа своих жителей

Это возможно при должной скоординированности

Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в перспективе смогут прокормить вдвое больше числа их жителей, если скоординируют свои усилия. Такое заявление сделал в пятницу, 9 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как отметил политик, это необходимо "прежде всего, чтобы повысить конкурентоспособность продукции, преодолеть зависимость от импортного высокотехнологичного оборудования, адаптировать агропромышленный комплекс к меняющимся климатическим условиям".

Мишустин также подчеркнул, что Россия продолжает ответственно и добросовестно исполнять международные контракты по экспорту сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей по всему миру.

На фоне рыночной турбулентности Россия хорошо осознает роль поставок социально значимых товаров для развивающихся стран, поэтому в рамках международной конвенции о продовольственном содействии мы взяли на себя повышенные обязательства, цитирует премьера ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как обеспечить продовольственную безопасность страны. Он подчеркнул, что новые меры поддержки отечественных предприятий позволят устранить зависимость отечественной экономики от поставщиков из недружественных стран. Сегодня все, что требуется для продовольственной безопасности, должно по максимуму создаваться в России, отметил глава кабмина.

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