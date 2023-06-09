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Восемь человек погибли при разрушении Каховской ГЭС

14:20
  • пятница
  • 09 июня 2023

Дамба разрушилась из-за обстрелов ВСУ

В результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) погибли восемь человек. Об этом в пятницу, 9 июня, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Путин созвонился с руководством Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

Глава региона выразил сожаление в связи с тем, что "есть жертвы, неизбежные для катастрофы такого масштаба".

К настоящему времени из зоны подтопления эвакуировано более 5,8 тыс. человек. Подтоплено 22,2 тысячи домов в 17 населенных пунктах, сообщает "Интерфакс".

Президент России Владимир Путин заявил, что варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, — это наглядный пример военных преступлений киевского режима.

Российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что Киев совершил теракт на ГЭС для переброски своих подразделений с херсонского направления в район контрнаступления. Кроме того, украинские военные приступили к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций — это указывает на намерение ВСУ перейти здесь к обороне.

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