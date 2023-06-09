Москва недовольна решением Токио поставить военную технику Киеву

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко вызвал посла Японии в Москве Тоёхисе Кодзуки для представления в связи с решением правительства Японии о начале поставок военной техники Украине. Об этом в пятницу, 9 июня, рассказали в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Японской стороне было указано, что этот шаг ведет к эскалации боевых действий и дальнейшему увеличению числа человеческих жертв киевского режима. Токио должен быть готова разделить его ответственность за гибель мирного населения в результате преступных действий украинских террористов, активно использующих предоставляемую Киеву военную технику.

Япония еще глубже загоняет двусторонние отношения в опасный тупик — подобные действия не могут остаться без серьезных последствий, подчеркивается на официальном сайте МИД России.

В январе заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил послу Японии в Москве Тоёхисе Кодзуки в ходе личной встречи, что Москва настоятельно призывает Токио занять прагматичную линию и воздержаться от антироссийских мер. Руденко указал диппредставителю на то, что используемый японскими властями подход ведет к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

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