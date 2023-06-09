Шесть тонн спирта было похищено со склада МВД в Самарской области

Один из фигурантов дела объявлен в розыск

Шесть тонн метилового спирта похитили со склада МВД в Самарской области в этом мае.

Об этом в пятницу, 9 июня, сообщили в Следственном комитете России. Ядовитое вещество использовали в приготовлении напитка "Мистер Сидр".

Метиловый спирт похитили со склада самарского МВД, где он хранился с 2012 года в качестве вещдока. Пропажа обнаружилась во время проверки каналов распространения суррогатной алкогольной продукции.

Как удалось выяснить следствию, спирт похитили местные жители Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров при содействии полицейского Ивана Гребенкина. Егоровы продали спирт Артему Айрапетяну, который, в свою очередь, перепродал его изготовителю "Мистера Сидра" Анару Гусейнову.

В настоящий момент Дмитрий Егоров, Айрапетян и Гребенкин задержаны, им предъявлено обвинение. Алексей Егоров объявлен в розыск. Следственный комитет ходатайствует об их аресте. Гусейнов уже заключен под стражу.

Накануне глава МВД России Владимир Колокольцев уволил замначальника самарского главка МВД генерал-майора Юрия Сафронова и начальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" полковника внутренней службы Александра Ремнева.

По последним данным, в России из-за отравления напитком "Мистер Сидр" скончался 31 человек, еще более 100 пострадали. Состояние некоторых из них тяжелое или крайне тяжелое.

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