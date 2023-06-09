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ВС России нанесли удар по складам военной техники и боеприпасов ВСУ

15:01
  • пятница
  • 09 июня 2023

Все цели достигнуты

Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе БПЛА.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Все назначенные объекты в ходе высокоточного удара поражены.

"В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий", - говорится в сводке военного ведомства.

Кроме того, ВСУ за последние сутки предприняли попытки наступления на южнодонецком и запорожском направлениях. Все они не увенчались успехом, ВС России отразили все атаки противника.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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