Путин назвал Лукашенко срок размещения ядерных вооружений в Белоруссии

Президенты провели очередную встречу

В пятницу, 9 июня, в Сочи состоялась очередная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Российский лидер предложил коллеге обсудить, помимо экономических тем, вопросы безопасности.

Путин прокомментировал ситуацию с безопасностью на территории Союзного государства, подчеркнув, что в целом она стабильна.

Между Москвой и Минском продолжается взаимодействие "по чувствительным вопросам", стороны готовятся начать размещение на белорусской территории тактических ядерных вооружений. Путин уточнил, что оно начнется сразу же после завершения 7-8 июля подготовки необходимой инфраструктуры, сообщает РИА Новости.

При этом Лукашенко отметил, что "есть экономические вопросы" и "они решаются". Самое главное, по мнению политика, это то, что "мы знаем, что делать и в каком направлении двигаться", сообщает БелТА.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ее ядерная доктрина строго определяет оборонительный характер применения такого арсенала. Однако Запад обвинил Москву в безответственности из-за решения президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

В мае заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков указал, что у России нет планов применения ядерного оружия в связи с ситуацией на Украине. Дипломат также отметил, что "наши недруги, наши враги цинично спекулируют на этой ситуации, пытаясь приписать нам отсутствующие намерения применить в связи с происходящим на Украине ядерное оружие".

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