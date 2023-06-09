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Россия уведомила все страны-участницы о решении выйти из ДОВСЕ

15:18
  • пятница
  • 09 июня 2023

Это произойдет 7 ноября

Россия официально уведомила о своем решении выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) все страны, подписавшие этот документ. Об этом в пятницу, 9 июня, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

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Формально выход России из ДОВСЕ произойдет через 150 дней после направления уведомления — в полночь 7 ноября, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Россия сняла с себя ограничения количества обычных вооружений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этот договор де-факто был неживым механизмом, поэтому его денонсация ни на что не повлияет. Спикер Кремля отметил, что в области контроля за вооружениями и стратегической стабильности возник "большой вакуум", который нужно чем-то заполнить. Однако "для этого нужно иметь рабочие двусторонние отношения с целым рядом государств, которые в настоящий момент у нас отсутствуют, и тоже не по нашей вине".

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