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Сейсмостанции зафиксировали взрыв в момент разрушения Каховской ГЭС

15:29
  • пятница
  • 09 июня 2023

Время и место совпадают с сообщениями в СМИ об обрушении дамбы

Сейсмические волны от взрыва зарегистрировала норвежская группа NORSAR. Время и место совпадают с сообщениями в СМИ об обрушении Каховской дамбы. Магнитуда подземных толчков оценивается между 1 и 2.

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Группа NORSAR была создана в 1968 году в рамках норвежско-американского соглашения по обнаружению землетрясений и ядерных взрывов. Ее специалисты проанализировали сигналы региональных сейсмостанций. Как сообщается на сайте организации, данные показывают четкие сигналы во вторник, 6 июня, в 02:54 по местному времени.

Именно в это время обрушилась дамба Каховской ГЭС. Произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, затопило территории ниже по течению. Эксперты предупреждают об опасности заражения – в зоне затопления скотомогильники и очистные сооружения.

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