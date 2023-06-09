Лукашенко позвал другие страны в российско-белорусский план против санкций

Условия "привлекательные", заверил политик

Россия и Белоруссия продумают план действий в условиях внешнего санкционного давления. Об этом в пятницу, 9 июня, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Политик подчеркнул, что нет смысла рассчитывать на отмену санкций — "нам надо ориентироваться на свои силы и на себя".

Лукашенко также выразил уверенность в том, что к этому российско-белорусскому плану "наши партнеры обязательно подключатся". В частности, президент Белоруссии упомянул Казахстан и Узбекистан.

Политик пообещал, что мы "создадим привлекательные условия", а Союзное государство только окрепнет, сообщает РИА Новости.

Ранее Лукашенко заявлял, что западным странам не удалось санкциями "удушить" Белоруссию и Россию санкциями благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества. Политик отметил, что это произошло "во многом благодаря нашей экономике, благодаря тому, что мы с Россией вместе взялись тянуть этот воз".

Российский лидер Владимир Путин в отношении рестрикций Запада вспомнил пословицу "Не было бы счастья, да несчастье помогло" и заявил, что в условиях санкций был сделан "мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно".

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