Исландия приостановит работу посольства в Москве

Об этом заявил исландский МИД

Власти Исландии приняли решение приостановить с 1 августа 2023 года работу своего посольства в России. Об этом в пятницу, 9 июня, рассказали в исландском Министерстве иностранных дел.

Внешнеполитическое ведомство вызвало посла России в Исландии, чтобы официально проинформировать его о решении относительно понижения уровня своего дипломатического присутствия.

Глава МИД Исландии заявил, что "это непростое решение, поскольку Исландия поддерживает богатые отношения с народом России с момента обретения нами независимости в 1944 году".

Однако нынешняя ситуация просто не позволяет небольшой дипломатической службе Исландии иметь посольство в России, цитирует исландского министра РБК.

Исландия включена в перечень государств, признанных недружественными России. Российско-исландские контакты после начала спецоперации резко сократились. В частности, Россия приняла решение о прекращении действия меморандумов с Северным советом министров, в который входит и Исландия.

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