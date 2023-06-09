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Четырнадцать человек пострадали в аварии автобуса под Мурманском

15:54
  • пятница
  • 09 июня 2023

Шестеро госпитализированы

Рейсовый автобус перевернулся на трассе в Мурманской области. В транспорте находились 25 пассажиров. ЧП произошло в Кольском районе, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

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Как написал глава Мурманской области в Telegram, в аварии есть пострадавшие. Конкретное число он не уточнил, отметив, что на место происшествия выехали три бригады скорой помощи

По данным региональной госавтоинспекции, автобус двигался со стороны поселка Выходной в сторону поселка Молочный. В какой-то момент водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся. В аварии пострадали 14 человек, шестеро госпитализированы.

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