Путин назвал самодостаточность основой суверенитета

Но отгораживаться от мировой экономики Россия тоже не станет

Россия после 7-8 июля начнет размещать в Белоруссии определенные виды вооружений. Сегодня об этом заявил Владимир Путин на встрече в Сочи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Одной из ее тем стало взаимодействие Москвы и Минска в сфере безопасности. И сегодня же российский лидер пообщался с премьерами стран ЕАЭС и СНГ, которые собрались в Сочи для обсуждения многостороннего сотрудничества в рамках Содружества.

Свежий морской бриз и пение птиц. Лидеры России и Белоруссии встречаются, как принято говорить, "без галстуков", в неформальной обстановке.

- Александр Григорьевич, с приездом, прежде всего!

- Спасибо!

- Рад вас видеть!

Один из ключевых вопросов – безопасность. В частности, размещение на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Об этом Москва и Минск договорились в конце марта.

"В целом ситуация стабильная, я бы даже сказал, хорошая. Уверенно мы взаимодействуем в этой сфере. По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с Вами договаривались, всё идёт по плану. Как Вы знаете, 7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнём мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Так что всё по плану, всё стабильно", - заявил Владимир Путин.

В хорошем темпе развивается и экономическое взаимодействие наших стран. Причём, не только по традиционным, но и по высокотехнологичным направлениям, что как отметил российский президент, не может не радовать.

Беседу Путин и Лукашенко продолжили уже без прессы. А когда появились на пороге президентской резиденции, зашла речь о сельском хозяйстве.

- Через 10 дней?

- 10 дней, 2 недели начинаем сбор урожая...

- Ну, не прощаюсь, до вечера!

Ну а Владимир Путин направился на встречу с премьерами стран СНГ и Евразийского экономического союза, в котором Россия сейчас председательствует. ЕАЭС - это второе по уровню экономической интеграции глобальное объединение в мире: 194 тысячи человек и 14% мировой суши.

"Необходимо энергичнее наращивать промышленную кооперацию. Создавать новые, совместные производства. В том числе под общей торговой маркой "Сделано в ЕАЭС", но ничего против никто не имеет, если это будет под общей маркой "Сделано в СНГ". Не важно, главное, чтобы во всех наших странах развивалось эффективное взаимодействие", - сказал Путин.

В частности развивать цифровую интеграцию между странами, в сфере электронных услуг. То же перемещение товаров должно быть удобным и быстрым, без лишней бумажной волокиты. Россия, подчёркивает Путин, в этой сфере - мировой лидер, благодаря слаженной работе правительства. Глобальная задача - укрепление технологического суверенитета в наиболее важных отраслях.

"Мы, безусловно, не собираемся ни от кого отгораживаться в мировой экономике. Особенно от перспективных центров развития мировой экономики. Это не значит, что мы всё, всегда и любой ценой должны производить у себя. Ничего подобного нет в наших планах. И, безусловно, останемся значимой частью мировой экономики в целом. Но по критически важным направлениям лучше бы, я так осторожно скажу, нам быть независимыми, потому, что самодостаточность - это основа суверенитета", - заявил Путин.

Основополагающие принципы ЕАЭС, так называемые свободы, - это беспрепятственное перемещение финансов, товаров, услуг и труда, по мнению Путина, следует дополнить еще одним важным пунктом - "свободой знаний". То есть внедрить общие принципы и стандарты образования. Координировать научную деятельность. Разработать единые учебники по техническим и иным дисциплинам.

"Это совсем не значит, что мы должны вместе с вами, а мы все родом из Советского Союза, вернуться к советской системе образования и там талдычить какие-то постулаты 30-летней, или 50-летней давности. Совсем нет! Даже совсем по-другому! Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед. Двигаться вперед. Брать самое лучшее, что есть в мире и создавать своё", - заявил Путин.

В эти дни в Сочи приехали представители более чем 20 стран. Политики, бизнесмены, ученые и эксперты участвуют в Евразийском конгрессе. Отдельное внимание его молодежной сессии. "Свежий взгляд, альтернативная точка зрения и гибкий ум позволят добиться новых результатов", - подчёркивает Михаил Мишустин, открывая пленарное заседание. Его главная тема - "От вызовов к решениям".

"Россия готова делиться опытами и лучшими практиками. Отечественное сельское хозяйство уже несколько лет показывает отличные результаты. Мы ими гордимся. Уровень продовольственной безопасности в нашей стране один из самых надежных в мире", - заявил Мишустин.

Ну а сам ЕАЭС, несмотря на все экономические проблемы и сложности, демонстрирует положительную динамику. В некоторых сферах производя до 95% товаров. Не говоря уже о растущем экспорте. Да и двери союза открыты для всех кто разделяет его цели и принципы.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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