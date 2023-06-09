"Единая Россия" выдвинула Собянина кандидатом на пост мэра Москвы

Победу Собянину пожелал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак

Сегодня Сергей Собянин - действующий глава города - был выдвинут в качестве партийного кандидата на предстоящих выборах мэра от московского городского отделения партии "Единая Россия". Соответствующее решение было принято на конференции. Её провело региональное отделение партии.

Как было отмечено, Сергей Собянин занимает должность мэра Москвы с 2010 года. И сейчас Москва - один из передовых, системообразующих регионов, который задаёт тренды во всех областях развития страны. И как накануне заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, кандидатуру действующего мэра на предстоящих выборах поддержит и президент.

"Задача, которая перед нами стояла, она была невероятно сложная - мы поставили себе задачу не только что-то немного улучшить, немного продвинуть, а радикально изменить наш город и войти в 5-ку лучших городов мира. Сегодня это вполне уже устоявшаяся истина, и чтобы это достигнуть, потребовалось огромное напряжение. Мы прошли испытания кризисов, блокад экономических, пандемии. А сегодня перед нами вызовы, перед которым наше поколение вообще не сталкивалось. Находимся в условиях фактической и санкционной войны. И ставим себе не только задачу выживания, но и продолжение всех наших с вами программ, которые мы наметили, это ещё более сложная задача", - сказал Собянин.

"В этом году, безусловно, главным политическим событием Москвы будут являться выборы мэра. И наша с вами главная задача - обеспечить безусловную победу нашему кандидату. Сергей Семёнович трижды возглавлял наши списки на выборах депутатов Государственной думы и трижды под его руководством мы одерживали убедительную победу. Но главное, конечно, что под его руководством Москва стала одним из самых умных и комфортных городов мира", - заявил Андрей Турчак, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия".

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